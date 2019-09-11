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Motosikletin çarptığı kadın öldü, halk tepki için yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde, kavşakta yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Ayten Özer (43), hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı kadın öldü, halk tepki için yolu kapattı

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde, kavşakta yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Ayten Özer (43), hayatını kaybetti. Kazanın ardından halk, Samsun- Ordu yolunu trafiğe kapatıp, kavşakta sinyalizasyon sistemi ve üst geçit olmamasına tepki gösterdi. Yetkilerin araya girmesiyle yol tekrar açıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Terme Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. U.D.'nin kullandığı 55 KT 289 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ayten Özer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Özel, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ayten Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaşamını yitiren Özer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İLÇE SAKİNLERİNDEN YOLA TEPKİ
Öte yandan, ilçe sakinleri, sinyalizasyon sistemi ve üst geçit olmayan kavşakta sıkça kazaların meydana geldiğine dikkat çekerek, Samsun-Ordu yolunu trafiğe kapattı, önlem alınmamasına tepki gösterdi. Kapanan yol yetkilerin, araya girmesiyle trafiğe açıldı.

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Motosikletin çarptığı kadın öldü, halk tepki için yolu kapattıMotosikletin çarptığı kadın öldü, halk tepki için yolu kapattıMotosikletin çarptığı kadın öldü, halk tepki için yolu kapattı

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