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Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 19:38 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1207 Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1207 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Yıldız yönetimindeki 41 AER 360 plakalı motosiklet, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Yıldız K. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen Yıldız K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız K., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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