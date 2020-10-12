Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep’te, motosikletin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturulduğu evin karşısında bulunan marketten alışveriş yapmak için yolun karşı tarafına geçen Hüseyin Karagöz’e (70) hızla gelen motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Karagöz’ü özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastaneden alınan Hüseyin Karagöz’ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Asri Mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan polis, Karagöz’e çarptıktan sonra kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



