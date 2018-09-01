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Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı Mansur Demiral (73) ağır yaralandı.

Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı Mansur Demiral (73) ağır yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Yeşilcami Kavşağı'nda meydana geldi. Hilmi B. (26) yönetimindeki 16 JF 673 plakalı motosiklet, kavşakta, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mansur Demiral'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Demiral, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Mansur Demiral'ın yardımına çevredekiler koştu. Demiral'ın başındaki kanamayı durdurmak için vatandaşlar bezle tampon yaptı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı Mansur Demiral'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandıMotosikletin çarptığı yaya ağır yaralandıMotosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

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