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Motosikletin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan Mustafa Demir (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı yaya öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan Mustafa Demir (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail D.'nin kullandığı plakası öğrenilmeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak ağır yaralanan Demir, götürüldüğü Birecik Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi. Ağır yaralı Demir, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Demir'in cesedi otopsi için morga konulurken, gözaltına alınan motosiklet sürücüsünün sorgulaması ise sürüyor.
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Motosikletin çarptığı yaya öldüMotosikletin çarptığı yaya öldü

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