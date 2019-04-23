Motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Akyürek'in (55) kullandığı 05 FC 901 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Öğretmenevi önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Aydın'a (59) çarptı.

Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekibince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

