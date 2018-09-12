Motosikletin küçük çocuğa çarpma anı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin çarptığı 4 yaşındaki Deniz Elmas hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise üvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynadığı kaldırımdan bir anda karşıya geçmek için yola fırlayan Deniz Elmas'a, İbrahim C. (15) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Kazanın ardından İbrahim C. motosikletiyle olay yerinden kaçarken, ayağından hafif yaralanan Deniz, babası Abdullah Elmas (34) tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, sürücü C.'nin ise jandarmaya giderek ifade verdiği öğrenildi.
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