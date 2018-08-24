Motosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan motosikletin sürücüsü Tuncay Akkaya (47), otomobile çarpıp, yola fırladı. Kazada yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Orhangazi- Bursa yolu Karsak Boğazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuncay Akkaya'nın kullandığı 34 BU 2319 plakalı motosiklet, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde park halindeki Bülent Yer'e (45) ait 06 BV 5101 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosikletten fırlayan Akkaya yaralandı. Bu sırada yoldan geçen motosikletliler, kazayı görüp, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralı Tuncay Akkaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun
Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum