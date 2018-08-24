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Motosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan motosikletin sürücüsü Tuncay Akkaya (47), otomobile çarpıp, yola fırladı.

Motosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan motosikletin sürücüsü Tuncay Akkaya (47), otomobile çarpıp, yola fırladı. Kazada yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Orhangazi- Bursa yolu Karsak Boğazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuncay Akkaya'nın kullandığı 34 BU 2319 plakalı motosiklet, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde park halindeki Bülent Yer'e (45) ait 06 BV 5101 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosikletten fırlayan Akkaya yaralandı. Bu sırada yoldan geçen motosikletliler, kazayı görüp, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralı Tuncay Akkaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Motosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladıMotosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladıMotosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladıMotosikletin lastiği patlayınca otomobile çarpıp, yola fırladı

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