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Motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki motosikletin önündeki araca çarparak metrelerce sürüklendiği kaza saniye saniye kameralara yansıdı.Kaza, Siverek-Adıyaman karayolunun 2’inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki motosikletin önündeki araca çarparak metrelerce sürüklendiği kaza saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza, Siverek-Adıyaman karayolunun 2’inci kilometresinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, önündeki aracın aynasına çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Marketin önünde bekleyen vatandaşların yaşadığı panik görüntülere yansıdı.

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