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  4. Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada

Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:17 | Son Güncelleme

MECİDİYEKÖY'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-MECİDİYEKÖY'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda ilerleyen metrobüsün karşısında bir anda bir motosikletin çıktığı ve duramayarak metrobüsle çarpıştığı görülüyor. Çarpışan motosiklet ile sürücüsü savrulurken, metrobüsteki yolcuların da birbirlerinin düştüğü kameraya yansıyor.

(FOTOĞRAF)

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