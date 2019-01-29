HABER

Motosikletin otomobile çarpma anı kameralara yansıdı 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:36 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mahir ALAN ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza akşam saatlerinde Ali taşı mahallesi Bozbey caddesi üzerinde Ali Kurt yönetimindeki 44 NA 540 plakalı otomobil ile cadde üzerinden karşı yönden gelen Mehmet Bilgin yönetimindeki 02 LD 843 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Bilgin (30) ve yoldan geçen yaya Tuğçe Tekin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Adıyaman Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine götürdü.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralıİki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tüfekle vurulmuş halde bulunduTüfekle vurulmuş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.