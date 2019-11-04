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Motosikletin üzerine demir profiller düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 22:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerine demir profiller düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak üzerinde meydana geldi.

Motosikletin üzerine demir profiller düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerine demir profiller düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 BCT 13 plakalı kamyona forklift ile demir profiller yüklenirken, seyir halindeki bir başka kamyon demir profillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere saçılan demir profiller o esnada motosiklet ile forkliftin yanından geçmek isteyen Döne E (20), Nazgül E (2) ve Gül E.’nin üzerine düştü. Onlarca ağırlığın altında kalan Gül E. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Döne E. ağır yaralanırken, 2 yaşındaki Nazgül E. yara almadan kazayı atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı Döne E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, her ihtimale karşı 2 yaşındaki Nazgül E.’de aynı hastaneye götürüldü.
Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde park halindeki kamyona forklift ile demir profil yüklenmek istenirken, forkliftin sol tarafından geçmek isteyen bir başka kamyon demir profillere çarpıyor. Kaza anında forkliftin sol tarafından geçmek isteyen motosikletin üzerindeki 3 kişinin üzerine onlarca ağırlıktaki demir profiller düşüyor. Kazada Gül E., yaşamını yitirirken, Döne E., ağır yaralı, 2 yaşındaki Nazgül bebekse yara almadan kurtuldu.
Öte yandan, kazaya karışıp olay yerinden ayrılan kamyonu yakalama çalışması başlatılırken, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Motosikletin üzerine demir profiller düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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