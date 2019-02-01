Motosikletin üzerine yatarak yarış yaptılar

Karabük’te motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Karabük’te çevreyolu üzerinde yatarak yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan iki motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ayaklarını da havaya kaldıran sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlinin tehlikeli şovu ise diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, iki motosiklet sürücüsünün yatarak hızla ilerlediği görülüyor.
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