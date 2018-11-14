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Motosikletin yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kaza, kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Nizam Berrak (59), yaşamını yitirdi.

Motosikletin yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kaza, kamerada

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Nizam Berrak (59), yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Samandağ ilçe merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nizam Berrak'a motosiklet çarptı. Kazada, Nizam Berrak yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nizam Berrak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Adı açıklanmayan motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Motosikletin yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kaza, kameradaMotosikletin yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kaza, kameradaMotosikletin yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kaza, kameradaMotosikletin yayaya çarpıp ölümüne neden olduğu kaza, kamerada

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