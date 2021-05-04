Motosikletin yol kenarına uçma anı kamerada

Kaza, dün öğle saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken, bir anda kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazayı gören başka bir sürücü ise aracıyla yol kenarına durarak hemen yaralıların yardımına koşarken, ambulansa da haber verdi. Olay yerine gelen ambulans motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

