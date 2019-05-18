Motosikletinden düşen Suriyeli hayatını kaybetti

Adana’da motosiketinin direksiyon hakimiyetini yitirip yola savrulan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdulkerim Elalim kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan motosiklet düşen Elalim yolda sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalim’i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere Elalim yaşamını yitirdi.
Elalim’in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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