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Motosikletinin lastiği patlayan kurye ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de motosikletinin lastiği patlayan kurye  dengesini kaybederek düştü.  Arkadan gelen araçların kazayı farketmesi üzerine, büyük bir faciadan dönüldü.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de motosikletinin lastiği patlayan kurye dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların kazayı farketmesi üzerine, büyük bir faciadan dönüldü.

Kaza saat 14:30 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BNK 534 plakalı motosikletin sürücüsü, lastiğinin patlaması üzerine dengesini kaybederek düştü. Arkadan gelen araçların motosikletliyi fark etmesi üzerine büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaralı sürücünün yardımına çevre sakinleri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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