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Motosikletinin önünü, otomobil ile kesen husumetlilerini bacaklarından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 22:23 | Son Güncelleme

KONYA'nın Çumra ilçesinde, M.Ç.

Motosikletinin önünü, otomobil ile kesen husumetlilerini bacaklarından vurdu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde, M.Ç. (44), motosikletinin önünü otomobil ile kesen husumetlilerine tabancayla ateş açtı, bacaklarından vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Okçu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre motosikleti ile seyir halinde olan M.Ç.'nin, bir hafta önce kavga ettikleri ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.S. (27) ve E Ç. (25) tarafından otomobil ile önü kesildi. Motosikletinden inen M.Ç., yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile M.S. ve E.Ç.'nin bacaklarına doğru 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S. ve E.Ç. ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. M.Ç. ise olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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