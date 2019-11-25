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Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA Hal Bağlantı Yolu'nda dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.  Kaza, Hal Bağlantı Yolu girişinde 05:00 sıralarında meydana geldi.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA Hal Bağlantı Yolu'nda dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Hal Bağlantı Yolu girişinde 05:00 sıralarında meydana geldi. Fatih Y. idaresindeki 37 KB 512 plakalı motosiklet, Hal Bağlantı Yolu'na girdiği esnada bir anda dengesini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fatih Y. ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin yaptığı kontrolde Fatih Y.'nin 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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