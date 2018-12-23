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Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 20:15 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Kemer ilçesinde devrilen motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hasan Uzdemir (35) bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü can verdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer ilçesinde devrilen motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hasan Uzdemir (35) bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla motosikletlerle grup halinde Kemer’den Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir, feci şekilde can verdi.
Alev alan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasan Uzdemir’in arkasından gelen ve olayı gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Kaza yerine gelen savcı, jandarma olay yeri ve emniyet bölge trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan Uzdemir’in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sırasında Hasan Uzdemir’in başında kask olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü can verdiMotosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü can verdiMotosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü can verdiMotosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü can verdi

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