HABER

Motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 22:34 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Kemer ilçesinde devrilen motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hasan Uzdemir (35) bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer ilçesinde devrilen motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hasan Uzdemir (35) bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla motosikletlerle grup halinde Kemer’den Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir, feci şekilde can verdi.

Alev alan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasan Uzdemir’in arkasından gelen ve olayı gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza yerine gelen savcı, jandarma olay yeri ve emniyet bölge trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan Uzdemir’in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sırasında Hasan Uzdemir’in başında kask olduğu belirtildi.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at kurtarıldıBotan Nehri'nde mahsur kalan 10 at kurtarıldı
Ankara’da uyuşturucu satın almak için hırsızlık yapan çeteye operasyon: 17 gözaltıAnkara’da uyuşturucu satın almak için hırsızlık yapan çeteye operasyon: 17 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu

Uşak'ta korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.