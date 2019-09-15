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Motosikletiyle çaya düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 21:39 | Son Güncelleme

Motosikletiyle çaya düşen kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletiyle Emirdoğan Çayı'na düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nde motosikletiyle seyreden Mehmet Kumcı (87), toprak yolda kontrolden çıkarak Emirdoğan Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kumcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumcı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kumcı'nın yakınları gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet ölü trafik kazası

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