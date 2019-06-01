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Motosikletiyle denize uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 21:46 | Son Güncelleme

Fatih Çatladıkapı sahilinde arkadaşının motosikletini sürmeye çalışan şahıs, motosikletle birlikte denize uçtu.

Fatih Çatladıkapı sahilinde arkadaşının motosikletini sürmeye çalışan şahıs, motosikletle birlikte denize uçtu. Sahildeki balıkçılar tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.00 sularında Fatih Çatladıkapı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sahile gelen Mehmet D., Ramazan K., balık tutmaya çalıştığı sırada Mehmet D, üzerinde anahtar olan çalışır vaziyetteki arkadaşının motosikletini sürmek istedi. Motosiklete binen Mehmet D. kontrolü kaybedince motosikletle birlikte denize uçtu.

Motosikletlinin yardımına balıkçılar koştu
Denize düşen Mehmet D. çırpınarak kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada Mehmet D.’nin battığını gören balıkçılardan bazıları oltalarını bırakarak denize daldı. Balıkçılar dibe doğru batan Mehmet D.’yi kısa sürede kurtararak su yüzeyine çıkardı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Mehmet D.’yi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Motosiklet ekiplerin çalışması sonrasında denizden çıkarıldı
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ise inceleme yaptıktan sonra teknik olarak uygun olmadığı gerekçesiyle dalış yapmadan ayrıldı. Denizin dibine batan motosikletin için vinç ve özel dalgıçlara haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçların yaptıkları çalışmalar sonrasında batan motosiklet denizden çıkarıldı.

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