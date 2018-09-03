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Motosikletiyle duvara çarpıp, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosikletiyle bir evin duvarına çarpan Mehmet A.(21) ağır yaralandı.

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosikletiyle bir evin duvarına çarpan Mehmet A.(21) ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Caddesinde meydana geldi. Mehmet A., plakasız motosikletinin kontrolünü yitirip bir evin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet A, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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