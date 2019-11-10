HABER

Motosikletiyle evine giderken başından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 02:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde,  motosikletiyle evine giderken arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğrayarak başından vuruldu.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, motosikletiyle evine giderken arkadaşlarına selam vermek için duran Alim Kazancı (34), silahlı saldırıya uğrayarak başından vuruldu. Ağır yaralanan Kazancı, hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, iddiaya göre yol üzerinde gördüğü arkadaşlarına selam vermek için durdu. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kazancı, başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazancı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Kazancı’nın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
Arkadaşları ile sokak ortasında sohbet ederken başından vurularak ağır yaralandıArkadaşları ile sokak ortasında sohbet ederken başından vurularak ağır yaralandı
Kazayı gören yardıma koştu! Kırmızı ışıkta can pazarı!Kazayı gören yardıma koştu! Kırmızı ışıkta can pazarı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

G.Saray yara sardı! Üst üste 2. galibiyet

G.Saray yara sardı! Üst üste 2. galibiyet

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kanlı infaz! Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Kazayı gören yardıma koştu! Kırmızı ışıkta can pazarı!

Kazayı gören yardıma koştu! Kırmızı ışıkta can pazarı!

Alkollü sürücü tabelalara çarparak durabildi!

Alkollü sürücü tabelalara çarparak durabildi!

Sivas'ta feci kaza! Sokak savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta feci kaza! Sokak savaş alanına döndü!

Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Fatih’te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesini istiyor

Fatih'deki siyanür dehşetinde yeni gelişme! Kabul etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.