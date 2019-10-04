HABER

Motosikletiyle kafeteryaya daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de motosikletiyle kafeye dalan H.B.

Motosikletiyle kafeteryaya daldı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de motosikletiyle kafeye dalan H.B. adlı kadın, yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Molla Yakup Sokak’ta meydana geldi. H.B., yönetimindeki 17 ABD 095 plakalı motosikletin kontrolünü yitirince, kafeteryanın camekanını kırarak işyerine girdi. Çarpma sonucu H.B.’nin eli, kırılan cam parçaları nedeniyle kesildi. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından H.B., ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Kaza sırasında boş olan kafeterya da hasar meydana geldi. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Motosikletiyle kafeteryaya daldıMotosikletiyle kafeteryaya daldıMotosikletiyle kafeteryaya daldıMotosikletiyle kafeteryaya daldı

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Türkiye’nin ilk ‘Kadınlar Festivali’ 19-20 Ekim’de Watergarden İstanbul’daTürkiye’nin ilk ‘Kadınlar Festivali’ 19-20 Ekim’de Watergarden İstanbul’da
3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali mangal ateşiyle başladı3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali mangal ateşiyle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Emniyet duyurdu! Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.