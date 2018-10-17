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Motosikletiyle kamyona çarpan liseli Mitat yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle park halindeki kamyona arkadan çarpan lise öğrencisi Mitat Topal (16) yaşamını yitirdi.

Motosikletiyle kamyona çarpan liseli Mitat yaşamını yitirdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle park halindeki kamyona arkadan çarpan lise öğrencisi Mitat Topal (16) yaşamını yitirdi.
Manavgat'ın Ulualan mevkisinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Manavgat'tan Alanya yönüne giden Mitat Topal'ın kullandığı 07 LHD 23 plakalı motosiklet, H.Y.'ye ait park halindeki 07 E 2744 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mitat Topal olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Mitat Topal'ın cenazesi Hacıali Mahallesi'nde toprağa verildi. Mitat Topal'ın kaza sırasında başında kask olup olmadığı tespit edilemedi.

FOTOĞRAFLI

Motosikletiyle kamyona çarpan liseli Mitat yaşamını yitirdi

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