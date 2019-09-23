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Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki Yıldıray öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 18:54 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kullandığı motosikletle önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarpan Yıldıray Karaşahin (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki Yıldıray öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kullandığı motosikletle önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarpan Yıldıray Karaşahin (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yıldıray Karaşahin, yönetimindeki plakasız motosikletle Cumhuriyet Caddesi’nde seyir halindeyken, önündeki 20 H 6934 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi. Ancak Karaşahin, bir anda kontrolünü kaybettiği motosikletiyle önce otomobile, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karaşahin’i, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Karaşahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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