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Motosikletiyle kaza yapan öğretmen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 21:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, motosikletin kontrolden çıkması sonucu savrulan ve kafasını beton zemine çarpan öğretmen Abdullah Tarık Erzin (38), yaşamını yitirdi.

Motosikletiyle kaza yapan öğretmen öldü

Burhan CEYHAN/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, motosikletin kontrolden çıkması sonucu savrulan ve kafasını beton zemine çarpan öğretmen Abdullah Tarık Erzin (38), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın- Muğla Karayolu Söğütcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Germencik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Tarık Erzin, 09 HB 124 plakalı motosikletiyle Çine yönüne seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrolünü yitirdi. Kaza sonucu motosikletinden düşerek savrulan Erzin, kafasını beton zemine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ola yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erzin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğretmenin cesedi, savcının ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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