Motosikletiyle menfeze düşen çiftçi öldü

Bahattin ALBAYRAK- Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletiyle 2 metre derinlikteki menfeze düşen çiftçi Yaşar Dağcı (54), yaşamını yitirdi.

Nazilli'nin kırsal Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Dağcı, saat 06.30 sıralarında, Mergen Çayı kenarındaki pamuk tarlasını sulamak üzere 09 RM 090 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Tarlasının yakınlarına gelen Dağcı, motosikletiyle yol kenarında bulunan 2 metre derinlikteki sulama kanalı menfezine düştü. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaskı takılı olmayan Dağcı'nın, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nden emekli Dağcı'nın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



