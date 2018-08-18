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Motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:06 | Son Güncelleme

Motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yasin Satı'nın (19) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu Sahrince Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düştü.

Kanalda boğulan Satı'nın cesedini gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce kanaldan çıkarılan ceset, Akçakale Devlet Hastanesi morguna, ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Motosiklet sulama kanalı Şanlıurfa

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