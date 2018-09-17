Motosikletle bariyere çarpan Tanju, öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, plakasız motosikletiyle bariyerlere çarpan Tanju Irmak (22), hayatını kaybetti. Kaza, dün gece ilçeye bağlı Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tanju Irmak, İğneler Mahallesi'nde bir düğüne katıldıktan sonra plakasız motosikletiyle Çorlu’ya doğru yola çıktı. Irmak, Vakıflar Mahallesi'ne geldiğinde motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Tanju Irmak, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Irmak'ın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı
Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum