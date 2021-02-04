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Motosikletle bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

04.02.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yarış motoruyla bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Edilen bilgilere göre kaza, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yarış motoruyla bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edilen bilgilere göre kaza, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuncer Ç. idaresindeki 16 AHG 824 plakalı yarış motosiklet ile Yusuf Ç. idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Fatma E. ve bisiklet sürücüsü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. Acılar içerisinde kalan Fatma E, gözyaşlarına boğuldu. Her üç yaralıya da ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri cadde de önlem alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara müdahale ederek ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Kazayı gören vatandaşlar ise korona virüsü adeta davetiye çıkarcasına toplanması kameraya yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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