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Motosikletle çarptığı kadını bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da, yolun karşısına geçen Gülnaz Y., (50) motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Abdullah KÖSE/GAZİOSMANPAŞA (İstanbul), (DHA)- İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da, yolun karşısına geçen Gülnaz Y., (50) motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü, kazanın ardından motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Kaza ve sürücünün kaçma anı kameraya yansıdı.

Kaza, iki gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. Caddede trafiğin yoğun olduğu sırada duran otobüsün önünden karşıya yürüyen Gülnaz Y.'ye, otobüs ile otomobil arasından hızla geçen motosiklet çarptı. Gülnaz Y., çarpmanın etkisi ile yere düşüp, yaralandı. Kendisi de yere düşen sürücü, devrilen motosikletini kaldırıp, hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı Gülnaz Y.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gülnaz Y., hastaneye kaldırıldı. Gülnaz Y., tedavisinin ardından eşi Yüksel Y. ile birlikte gittiği polis merkezinde, kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Yüksel Y.., eşine çarpan sürücünün bulunmasını isteyerek, "Yardım etmek yerine kaçmasına üzüldük. Bir özür dilemesi yeterdi ancak o kaçtı. Kendisinden şikayetçiyiz, durum daha da vahim olabilirdi" dedi.

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