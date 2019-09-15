Motosikletle çaya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek çaya düşen 86 yaşındaki Mehmet Kınacı boğuldu.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Umurlu Mahallesi Emirdoğan Çayı yolunda meydana geldi. Bahçesine gitmek için evinden ayrılan Mehmet Kınacı, motosikletiyle seyir halindeyken çay kenarında dengesini kaybedip, suya devrildi. Çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Kınacı'nın boğularak öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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