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Motosikletle geldiler, 17 yaşındaki genci öldürdüler! Sokak ortasındaki cinayet kamerada

30.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokak arasında iki grubun silahlı kavgası yaşandı. Motosikletle gelen iki kişinin açtığı ateş sonucunda, 17 yaşındaki Resul Aydemir hayatını kaybetti.

Motosikletle geldiler, 17 yaşındaki genci öldürdüler! Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Adana'daki korkunç olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Resul Aydemir (17) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu S.E ve oğlu M.E’nin oturduğu evin sokağına geldi.

Bunun üzerine iki grup birbirlerine tabanca ile ateş açıp kaçtı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay anı anbean güvenlik kamerasınca görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Resul Aydemir, S.E ve M.E hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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cinayet Adana

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