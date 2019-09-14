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Motosikletle geldiler parktaki 2 kişiyi yaraladılar (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de motosikletli 2 kişi, parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Cengiz ÇOBAN / İstanbul, (DHA) - ATAŞEHİR'de motosikletli 2 kişi, parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Ataşehir Fetih Mahallesi Libadiye Caddesi'nde bulunan Buhara Parkı'na saat 13.45 sıralarında gelen motosikletli, kasklı iki kişi parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye ateş açtı. Bacaklarında yaranlanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganlar parktan kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Saldırı sırasında parkta bulunan çocuklar ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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