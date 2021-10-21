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Motosikletle gelip çalmışlar!

21.10.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de evin bahçesine motosikletle gelen iki kişi, park halindeki başka motosikleti çalarak ortadan kayboldu. Güvenlik kamerası sayesinde yaşananlar saniye saniye kayda alındı.

Motosikletle gelip çalmışlar!

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; evinin bahçesinde park halindeki motosiklet, sokağa başka bir motosikletle gelen iki kişi tarafından çalındı. Geçen sene de çalınan ve sahibine teslim edilen motosikleti polis ekipleri inşaat halindeki bir binada buldu. Gösterge paneli ve ön farı sökülmüş şekilde bulunan motosiklet, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Motosikletin evin bahçesinden iki kişi tarafından çalınma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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