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Motosikletle gelip, hafif ticari aracı kundakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 08:11 | Son Güncelleme

ADANA'da motosikletli iki kişi, hafif ticari araca benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da motosikletli iki kişi, hafif ticari araca benzin döküp, ateşe vererek kundakladı. Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2894 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa giren kimliği belirsiz iki kişi, İsmail Şahin'e ait 01 TE 239 plakalı hafif ticari aracın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Şahin'in komşuları, durumu fark edip, kundakçılara müdahale etmek istedi. Fark edildikleri anlayan kundakçılar, motosiklete binerek mahalle sakinlerinden kaçtı. Araçtan yükselen alevlere kovayla su döken mahalleliler, itfaiye ve polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler aracı sarmadan söndürdü. Kundaklanan aracın kaportası ve motorunda küçük çaplı maddi hasara meydana geldi. İsmail Şahin'in bir süredir husumetli olduğu Ali S. ve Aziz U.'dan şüphelenen polis, iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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