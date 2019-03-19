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Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

  ATAŞEHİR'de motosikletle gelen iki kişi park halindeki otomobili kundakladı.

Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de motosikletle gelen iki kişi park halindeki otomobili kundakladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi park halindeki bir otomobile önce zarar verdi. Daha sonra aracın motor kısmına yanıcı madde atarak olay yerinden kaçtı. Otomobilin yandığı gören bir vatandaş aracı söndürmek için hortumla söndürmeye çalıştı. Alevler büyümeden aracı söndüren vatandaş durumu polis ekiplerine ve aracının sahibine haber verdi. Polis ekipleri aracı kundaklanan Nail Kundakçı'dan bilgi alarak olay yerinde çalışma yaptı

"OTOMOBİLİMİ 40 BİN LİRA YENİ ALMIŞTIM"
Kundaklanan aracının sahibi Nail Kundakçı, "Gece saatlerinde uyurken akrabalar yangın olduğunu söyledi. Olay yerine gelerek arabamın yandığını gördüm, Yeni almıştım aracımı. Şu an aracım kullanılmaz hale geldi. Lütfen yetkili kişiler aracımı yakan iki kişiyi bulsunlar. Ben bu otomobilimi zor şartlarda satın aldım. Aracımın piyasa değeri 45 bin TL" diye konuştu.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI
Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, bir kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan kişi ile Nail Kundakçı arasında alacak verecek meselesi olduğu belirlendi.

(FOTOĞRAF)

Motosikletle gelip otomobili ateşe verdilerMotosikletle gelip otomobili ateşe verdilerMotosikletle gelip otomobili ateşe verdilerMotosikletle gelip otomobili ateşe verdiler

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