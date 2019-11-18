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Motosikletle genç kadına çarpıp, kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Öznur Arlı (37), motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Öznur Arlı (37), motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Polis, kaza sonrası kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yiğitler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Öznur Arlı'ya çarptı. Kazada yola savrulan Arlı, yaralandı. Motosikletli ise durmayıp, kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Arlı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Öznur Arlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası kaçan sürücünün kim olduğunun belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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