Motosikletle gezdirdikleri genci bıçaklayıp gasp ettiler

Adana’da bir genci önce motosikletle gezdirip daha sonra bıçaklayıp cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlıların genci motosikletle gezdirmesi ve gasp anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ekim günü saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı fabrikadan çıkıp eve gittiği sırada Tahir Z.’nin (20), yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şahıslardan biri sevgilisiyle konuşmak istediği gerekçesiyle Tahir Z.’den cep telefonunu istedi. Tahir Z.’nin telefonu verdiği kişi, sevgilisine mesaj attı ancak yanıt alamayınca telefonun kendisinde kalmasını isteyerek, “Sen burada arkadaşımla bekle. Ben motosikletle sevgilimin evine gidip geleyim” dedi. Tahir Z., teklifi kabul etmeyince zanlı genci de motosiklete alarak sevgilisinin evinin önüne gitti. Motosikletle bir süre dolaşan ikili, bölgeye geri döndü. Tahir Z. motosikletten inip evine doğru gitmek isterken zanlılardan biri arkasından koşup diğeri de önünü keserek durdurdu. Şahıslar cep telefonunu vermek istemeyen genci bıçaklayıp cep telefonunu alarak kaçtı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.