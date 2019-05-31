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Motosikletle gezme bahanesiyle kandırdığı kız çocuğunu ormanda taciz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğunu elle taciz edip, kendine mastürbasyon yaptığı iddia edilen Gani E.

Motosikletle gezme bahanesiyle kandırdığı kız çocuğunu ormanda taciz etti

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğunu elle taciz edip, kendine mastürbasyon yaptığı iddia edilen Gani E. (32), mahalleli tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Gani E.'nin sorgusunun sürdüğü, kız çocuğuna ise psikolojik destek verildiği öğrenildi.
Olay, dün Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Lastikçi dükkanında işçi olarak çalışan bekar Gani E., iddiaya göre, aynı mahallede oturan 8 yaşındaki kız çocuğunu sokakta görüp, motosikletiyle gezintiye çıkarma bahanesiyle kandırdı. Gani E., motosiklete bindirdiği çocuğu, kırsal Kaplan Mahallesi'ne giden yoldaki ormanlık bölgeye götürdü. Çevreden geçen ve Gani E.'yi tanıyan bir kişi, motosikletinin arkasındaki çocukla şüphelinin ormanlık alana gittiğini gördü. Bunun üzerine lastikçi dükkanına giden kişi, çalışanlara Gani E.'nin herhangi bir kız çocuğu yakını olup olmadığını sordu. Bu sırada küçük kızın annesi de aynı işyerine geldi, bazı mahalle sakinlerinin kızını Gani E.'nin motosikletinde gördüklerini anlatıp, nerede olduklarını sordu. Gani E.'yi tanıyan kişi durumdan şüphelenince vakit kaybetmeden arkadaşıyla motosiklete binip, ormanlık alana gitti. Bir süre aradıktan sonra Gani E.'yi pantolonunu indirmiş halde bir eliyle mastürbasyon yapıp, diğer eliyle ağlayan çocuğun vücuduna dokunurken gören 2 kişi, şoke oldu. Ağlayan küçük kızı Gani E.'nin elinden kurtaran iki kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gani E., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gani E., gözaltına alınırken, küçük çocuk ise İzmir'deki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürüldü. Küçük kıza, psikolojik destek verildiği, ayrıca ifadesinin alındığı öğrenildi.

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