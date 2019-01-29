Motosikletle giderken çelik halatın boğazını kestiği imam ağır yaralandı

Fatih TURAN/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde motosikletle giderken, yolda, kesilen ağaçları taşımakta kullanılan çelik halata çarpan imam Mustafa Saka (49), boğazı kesilerek ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki camide imam olarak görev yapan Mustafa Saka, Ayşe Saka (47) ile birlikte bir cenazeye katılmak için motosikletle yola çıktı. Başında kaskı bulunan Mustafa Saka, yoldaki, çevrede kesilen ağaçları çekmek için kullanılan çelik halata çarptı. Halatın boğazını kestiği imam Mustafa Saka ile eşi Ayşe Saka, devrilen motosikletin üzerinden savruldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Saka ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ayşe Saka, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mustafa Saka, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Saka'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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