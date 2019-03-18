HABER

Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

BURSA'da adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü.

Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları sosyal medyada paylaşıp beğeni istedi.
Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü hareket halindeyken aracının üzerine yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından sürücü bir taraftan rubik küpü çözdü bir taraftan da yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam etti. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kameraya kaydetti. Sosyal medyadan paylaştığı görüntülere beğeni isteyen sürücü, "Neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim diyerek yola çıktım. Youtube'a videolar koymayı, farklı ses getirmeyi düşünüyorum. Motosiklet üzerinde yapılamayacak hareketler yapmayı düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdüMotosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdüMotosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
'7 Mehmet' efsanesi, üçüncü kuşağa emanet'7 Mehmet' efsanesi, üçüncü kuşağa emanet
“Diş dövmesi yaptırmak için dişinizi kestirmeyin”“Diş dövmesi yaptırmak için dişinizi kestirmeyin”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Göbeklitepe, köylünün 'ekmek kapısı' oldu

Göbeklitepe, köylünün "ekmek kapısı" oldu

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.