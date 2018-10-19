Motosikletle hırsızlık kamerada

Adana'da 4 akü ile 190 kilogram demir çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde son 2 haftada araçlardan 4 akü ile 2 iş yerinden 190 kilogram demir çalındı.
İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
Polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, motosikletli 2 kişinin hırsızlıkları gerçekleştirdiğini belirledi.
Görüntülerden eşkalleri tespit edilen zanlılar Ş.D. (24) ve E.E. (28) yakalandı.
Çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlıklar, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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