HABER

Motosikletle hız ve zikzak, can aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 00:09 | Son Güncelleme

KONYA'da, sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği motosiklet, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrildi. Motosikletin arkasında oturduğu yerden fırlayıp, akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan cipe çarpan Özge Karakaya (20), hayatını kaybetti.  Kaza, 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi.

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da, sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği motosiklet, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrildi. Motosikletin arkasında oturduğu yerden fırlayıp, akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan cipe çarpan Özge Karakaya (20), hayatını kaybetti.

Kaza, 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (23), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre hızlı ve zikzak çizerek ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arkada oturan Özge Karakaya, motosikletten fırlayıp o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Fransa plakalı BF 575 AY plakalı cipe çarptı. Kaskı da başından fırlayan Karakaya, kanlar içinde kaldı. Motosiklet sürücüsü İnel ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Karakaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polise, kazanın nasıl olduğunu anlatan görgü tanıkları, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp cipe çarptığını söyledi. Motosiklet sürücü İnel, ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın ardından kaza yerinde toplanan kalabalığın, polisin uyarılara rağmen bekleyip, cesedi izlemesi ise dikkat çekti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
İki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı, 3 tay öldü, 5 kişi yaralandıİki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı, 3 tay öldü, 5 kişi yaralandı
Rize’de şiddetli sağanak yağışRize’de şiddetli sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.