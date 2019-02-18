Motosikletle istinat duvarından düştü: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin 2 metrelik istinat duvarından aşağıya düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Kasaplar Mahallesi’nde E.A.’nın kullandığı 07 LDB 19 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı ve istinat duvarını aşarak beton zemine düştü. Kazanın gürültüsüyle sokağa fırlayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü E.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.Y.’ye ilk müdahaleyi kaza yerinden yaptıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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