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Motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıgöl-Buldan kara yolu Buldan rampası mevkisinde meydana geldi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıgöl-Buldan kara yolu Buldan rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim A.’nın (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim A., motosiklet sepetinde bulunan Selda Y. (31) ve Feride E. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kamyon sürücüsü S.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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