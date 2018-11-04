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Motosikletle kamyona çarpan Doğukan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Doğukan Arslan (18), hayatını kaybetti.

Motosikletle kamyona çarpan Doğukan öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Doğukan Arslan (18), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Çakırlar Mahallesi’ndeki bir entegre fabrikasının önünde meydana geldi. Şehir merkezinden Çakırlar Mahallesi yönüne giden Doğukan Arslan yönetimindeki 16 EGT 32 plakalı motosiklet, fabrikaya dönen İlyas Yıldız yönetimindeki 81 BN 053 plakalı kamyona çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen motosikletin sürücüsü Doğukan Arslan yaralandı. Çağırılan 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Arslan, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğukan Arslan, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Motosikletle kamyona çarpan Doğukan öldü

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